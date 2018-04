Vladimír Mišík Etc… + Ivan Hlas Trio

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & ETC… 10 řadových alb a několik dalších kompilací.

Aktuální sestava ETC: Vladimír Mišík – kytara, zpěv / Petr „Kulich“ Pokorný – kytara / Pavel Skála – kytara, zpěv / Jiří Veselý – basa, harmonika / Jiří Zelenka – bicí, zpěv / Vladimír Pavlíček – housle

Říká se, že Ivan Hlas je jediný český písničkář, který umí psát nejen o nešťastné, ale i o šťastné lásce. Možná na tom něco bude – tohle téma je pro něj celoživotní jedničkou, a ačkoli je svými kořeny bluesman, pocházející z pražské čtvrti, tomuto žánru zasvěcené už od konce 60. let, tedy z Hanspaulky, v jeho rukopisu žádné beznadějné stížnosti nenajdete.

Po dlouhých letech se v poslední době Ivan Hlas vrátil do klubů s menší muzikantskou sestavou. V triu jej skutečně kongeniálně doprovázejí kytarista Norbi Kovács a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba. Ale i když se hraje na akustické nástroje, žádné bezzubé „kotlíkaření" nečekejte. Všichni tři muzikanti jsou rockeři, kteří se nezapřou ani po „vytažení ze zásuvky".