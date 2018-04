Pozdní sběr – křest alba

Výběrová sestava muzikantů napříč žánry... rock, folk, jazz, blues, country... vše elegantně propojené v aktuální sestavě kapely Pozdní sběr.

Autorský přístup frontmana kapely Jiřího Pařeza - zpěv a akustická kytara, doplněný osobitým rukopisem jednotlivých hudebníků, Michael Vašíček (ex Vlasta Redl a Čechomor) - elektrické kytary, lap steel, mandolína, zpěv, Jiří Meisner (ex Druhá tráva a Kamelot) – baskytara, zpěv, Emil Formánek (ex Druhá tráva, Alan Mikušek) - elektrické, akustické kytary, zpěv, Štěpán Baloun – klávesy, zpěv, David Velčovský (ex KDJ, AG Flek) – bicí a Radim Zenkl – celosvětově uznávaný hráč na mandolínu, dozrál z hlediska vinařského do stadia výběr z bobulí.

Pozdní sběr na koncertech potěší všechny milovníky dobré muziky výběrem toho nejlepšího ze své tvorby, vyznavače tvrdšího soundu, stejně jako příznivce jazzu, country a folku. Zazní tak výběr z repertoáru, který Jiří Pařez připravoval v posledních letech výhradně pro svoji kapelu, kdy vitrínu kapely zdobí platinová deska za album "Dvojka" (2008), zlatá deska za album "Výběr z bobulí - Live" (2012) a také zlatá deska za album "Pohlednice z Paříže" (2014). Na koncertech v roce 2018 představí Pozdní sběr nové album „K narozeninám“. Album vydává firma Good Day Records 18. května 2018 u příležitosti 18. narozenin kapely.