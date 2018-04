Jazz elements / Pocta Zuzaně Navarové

Jazz Elements je kapela mladých muzikantů, kteří přináší novou krev do světa jazzu. S projektem Pocta Zuzaně Navarové začali v létě 2017 a díky velkému úspěchu už s ním jezdí po celé republice. ''Důležité je pro nás sdělení písničky, ale také zvuk. Snažíme se co nejvíce souznít s původní myšlenkou písničky a přenést ji do našich životů a současného světa. Zuzčina tvorba je nesmrtelná a pro nás jsou to vždy velmi emotivní koncerty.''