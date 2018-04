Praha hoří

Multimediálně pojatá expozice představuje téma požáru jako součást dějin města. Prostřednictvím nových médií (videomapping, animace, videoart, virtuální realita) nabízí komplexní zážitek z kombinace dobových vyobrazení ze sbírek Muzea hlavního města Prahy se současným výtvarným jazykem.

Expozice seznamuje s úlohou vodárenských věží, ničivými požáry v průběhu staletí i příběhy pražského hasičstva. Imerzní instalace přenáší návštěvníka do nitra hořícího Národního divadla a odměnou za zdolání celé výšky věže je výhled z nejvyššího patra, a to jak do okolí, tak do blízké i vzdálené budoucnosti Prahy.

Programy pro školy:

1. stupeň ZŠ (3.–5. třída)

Program přiblíží dětem nejznámější požár v dějinách Prahy – požár Národního divadla. Během programu se děti budou pohybovat v prostředí bývalé vodárenské věže, poznají nezbytnou úlohu vody pro bezpečnost města, na závěr programu zažijí i simulaci požáru.

Program není vzhledem k náročnosti vhodný pro žáky MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ.

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

2. stupeň ZŠ (6.–9. třída) a nižší gymnázia

V prostředí bývalé vodárenské věže lektor připomene významnou úlohu vodárenských zařízení v dějinách Prahy a přiblíží žákům nejznámější pražský požár, který r. 1881 zničil Národní divadlo. Žáci pracují v dialogu s lektorem a průběžně s pracovním listem. Na závěr programu zažijí i simulaci požáru. Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura, Výchova k občanství

střední školy a vyšší gymnázia

Lektor představí žákům Prahu jako urbanistický celek, na jehož dnešní podobu měly vliv i četné požáry v průběhu staletí. Na základě obrazového materiálu budou žáci sami zkoumat, jakým způsobem oheň ovlivnil podobu města – z hlediska urbanistického, z hlediska kulturního i z hlediska společenského. Vzdělávací oblasti: Dějepis, Umění a kultura, Člověk a společnost, Občanský a společenskovědní základ