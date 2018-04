Taneční zabíjačka: Pohřební kapela & 12:Piet

Rok 2018 je rokem výročním! Je nám 20 let a rozhodli jsme se to pořádně oslavit, jak jinak než slušnou dávkou koncertů!!! Pojďte slavit s námi do pražského Rock Café, čeká nás nefalšovaná taneční zabíjačka! Zahraje také veselá parta ze Slovácka pod Javořinú 12:Piet ! Pohřební kapela: Její hudba by se dala charakterizovat jako „urban folkcore" alias "lidový crossover".

To jsou české, moravské i slovenské lidovky ve svižném tempu laděné do ska, punku, hip hopu, folku, reggae i world music. Pohřební kapela také vystoupila s kapelou Balkan Beat Box či Bobanem Markovičem. Zahrála si i v zahraničí - v Dublinu, Manchesteru, Wroclawi či Bratislavě.