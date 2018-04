Noví kamarádi, nové zážitky a také základy pohybových návyků. To a ještě mnohem více čeká na všechny děti, které se v letošním roce přihlásí na speciální příměstský tábor Maratónek, který se bude konat poslední červencový týden na Výstavišti Praha.

Od 23. do 27. července 2018 děti zažijí v areálu pražského výstaviště pět dní plných zábavy společně s trochou pohybu. Program začíná vždy v 9 hodin a trvá až do 17 hod.

Během pěti dnů se děti naučí nejen pohybových spoustu her, ale budou navštěvovat přilehlá zajímavá místa, jenž Praha 7 nabízí. Pojedou vlakem na výlet a poznají spoustu nových přátel. Přihlásit se mohou děti od 6 do 14 let.

Maratónek pořádá nezisková organizace DĚLEJ CO TĚ BAVÍ ve spolupráci s Výstavištěm Praha a za finanční podpory MČ Praha 1.

Cena za táborový pobyt je 2 000 Kč a zahrnuje jídlo, pití a všechny vstupy. Pro děti z městské části Praha 1 je cena 1.500,- Kč.