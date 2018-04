Bike Ranch Cup - Praha

Připravujeme další seriál závodů horských kol pro všechny kategorie od dětí, přes amatéry až k profesionálům Bike Ranch Cup 2018 startuje v pražském parku Višňovka (Praha 9, Pod Šancemi) v neděli 22.4.2018. Termíny dalších dílů seriálu se pak rozjedou 13.5., 10.6., 12.8., 9.9. a finále 7.10.2018.

Závody budou jako vždy odstartovány v 10 hod ráno dětskými kategoriemi. Děti jsou rozděleny do kategorií podle velikosti kol, nikoliv podle věku. V 10 hodin startují děcka na orážedlech a dále navazují kategorie kol 12“, 16“, 20“, 24“ a poslední sloučená 26“, 27,5“a 29“. U této sloučené kategorie smí startovat děti do 14 let. Starší kadeti a junioři startují společně s dospělými. Vyhlášení vítězů dětských kategorií proběhne ve 12 hodin.

Odpolední program je věnován čtyřem závodům kadetů, juniorů a dospělých. Závodí se na 40 minut a do jednotlivých závodů se nasazuje podle výkonnosti závodnic a závodníků. Proto prosím věnujte vyplnění registračních údajů pozornost. První závod nejslabší kategorie startuje ve 13 hod (liga D) a ihned po dojetí následuje vyhlášení. Další pak navazují 14 hod (liga C), 15 hod (liga B) a nelepší se postaví na start v 16 hodin (liga A).

Závodní okruh měří 2,6 km a jeho náročnost se řídí rovněž výkonností. To znamená, že liga „D“ má na okruhu vynechány techničtější a náročnější pasáže. Ty se pak postupně přidávají a závodníci ligy „A“ už absolvují kompletní okruh. Trať je tedy nenáročná pro začátečníky a jezdivá a technická pro hobby a profesionály.

Registrace na místě probíhají od 9 hodiny ráno.