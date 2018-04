Vzpomínkový koncert Kurta Cobaina a kapely Nirvana

5.4. 2018 tomu bude již 24 let, co se Kurt rozhodl, že už tady nadále nechce být a my jsme se zase rozhodli, že to nenecháme bez povšimnutí...

Přijďte si k nám zavzpomínat na jednoho z nejlepších kytaristů a zakladatele grungeové skupiny Nirvana... 18:00 - promítání filmu Kurt a Courtney 20:00 - koncert kapely Nirvana Revival Praha