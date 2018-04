Prague Proms: Monica Mancini

Dcera slavného filmového skladatele Henryho Manciniho a skvělé studiové zpěvačky Ginny O'Conner Mancini, se vydala na vlastní sólovou dráhu a vystupuje s předními světovými symfonickými orchestry, včetně Chicagského symfonického orchestru, symfonických orchestrů z Dallasu nebo Seattlu i londýnského Metropolitního orchestru.

V jejím programu najdeme klasické písně, jako The Shadow Of Your Smile, Moment to Moment, Moon River, Soldier in the Rain, Alfie, Charade, Days of Wine and Roses nebo Over The Rainbow. Do Prahy přijíždí po úspěšné sérii koncertů, mj. se symfonickým orchestrem v texaském Fort Worthu, Torontským symfonickým orchestrem nebo orchestrem New York Pops v Carnegie Hall.“