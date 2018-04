Prague Proms: Brubeck Brothers Quartet

V roce 1958 byl slavný Dave Brubeck Quartet vyslán americkým ministrem zahraničí na turné za “železnou oponu" a na Blízký východ. Nyní, 60 let poté, vystoupí dva synové legendárního skladatele a pianisty, Chris Brubeck na baskytaru a bubeník Dan Brubeck na Prague Proms se skupinou Brubeck Brothers Quartet. Oba bratry doplní pianista Chuck Lamb a kytarista Mike DeMicco.

Brubeck Brothers Quartet se představil na všech nejvýznamnějších jazzových festivalech v Severní Americe a 3 jejich alba se pravidelně držela na vrcholu amerických jazzových hitparád. BBQ zahrají i původní skladby, proslavené jejich otcem, i ty, které byly inspirovány slavným turné v roce 1958, včetně Blue Rondo a la Turk, The Golden Horn, Take Five a další.