Ubrousku, prostři se! Oslíčku, otřes se! Obušku, z pytle ven! Tři známá kouzla v poetické pohádce o cestě za láskou. Je opravdu jednoduché moci si cokoli přát? A jsou kouzla člověku vždy ku prospěchu? Jakékoli rozhodnutí může být chybné, cokoli může být zneužito. Ovčák Kuba na cestě poznává, co je to podvod a lest, zahanbení a smutek, ale také láska a spravedlnost.

Hrají: Claudie Efftimiadisová/Justin Svoboda, Jakub Hubert/Vítek Maštalíř, Justin Svoboda, Magdalena Lážnovská, Václav Krátký/Václav Rašilov