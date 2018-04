"Zamilovanost je někdy děsně náročná věc. Všichni to tvrděj a někdo to i skutečně zažil, nicméně bejt zamilovanej do Fredrika bylo chvílema naprosto nesnesitelný. Když jsem se do něj takhle po uši zamiloval, stalo se mimo jiný tohle:

:: Denně jsem spal průměrně tři hodiny :: Nemoh jsem jíst, a tak jsem zhubnul osm kilo. :: Ostatní si začali myslet, že beru amfetaminy nebo éčko nebo něco na ten způsob. :: Připadalo mi, že je možný úplně všechno. Jako kdyby mi hlavou zněla neskutečně krásná písnička o tom, že život je hra a my ji teď jdeme hrát."

Monodrama současného švédského autora Mattiase Brunna Po Fredrikovi je jako výkřik - vyjadřuje zároveň ohlušující radost z vášně, z lásky a z krásy života, zároveň bolest zklamání, temnotu pomsty a smutku ze smrti. Je možné žít po Fredrikovi? Inscenaci, která dokázala okouzlit již stovky evropských diváků, pro Komorní Fidlovačku připravuje režisér Lukáš Pečenka s Janem Fantou v hlavní roli.