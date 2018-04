Na techno scéně není tento DJ, producent a majitel labelu Sapiens žádným nováčkem. Pod pseudonymem Agoria se přes dvacet let skrývá Francouz Sébastien Devaud, autor několika alb a desítek singlů. Je to jen pár měsíců, co se jeho fanoušci dočkali dalšího sólo EP s názvem Boomerang.

Ani se neohřálo na stáncích a už se všechny jeho tři tracky objevily například v rámci nedávné výstavy v londýnské galerii Tate Modern. Jako syn operní pěvkyně a architekta se od mala pohyboval v prostředí hudby a výtvarného umění. To ho přivedlo zprvu k hip-hopu nebo Princovi, později pak k pionýrům techna, jakými jsou Derrick May, Kenny Larkin či Underground Resistance. Není tak překvapením, že většina jeho setů je postavena především na detroitském zvuku. S těmi brázdí kluby a festivaly po celém světě. Zahrál si ale i na spoustě netypických míst. Například na vrcholu pařížského mrakodrapu Tour Montparnasse.