Ženy jsou bezednou studnicí inspirace. Pokud občas pociťujete jejich nedostatek, ať už v hudbě nebo životě, nabízí se řešení. ROXY a NoD představují nový koncept WOWs neboli Wonder Women Save You. Série koncertů věnovaná nadějným ženám současné hudební scény bez ohledu na žánr. Jako první se představí afrofuturistický projekt z New Yorku, OSHUN.

Toto duo nabídne velice pestrou paletu zvuků a stylů. Hip hop se mísí s neo soulem a africkými beaty. Akustické nástroje střídají ty digitální. Hutná basa i ambientní zvuky jsou nedílnou součástí jejich manifestace návratu ke kořenům a spojení s přírodou. OSHUN svoji svéráznou performance přivezou do prostoru NoD už 10. května.