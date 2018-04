Po necelém roce se do Lucerna Music Baru vrací Petr Kroutil se svým unkátním projektem Original Vintage Orchestra. Když si před dvěma roky začal plnit svůj sen a dal dohromady big band, nenašlo se mnoho těch, kteří by věřili, že se mu to podaří.

AghaRTA tomu věřila. Petr Kroutil svoji jasnou vizi o repertoaru a touze především bavit lidi nejen originálním swingem, ale také vtipnými aranžemi českých hitů, dotáhl velmi rychle k úspěchu. Jeho velkolepé hudební show je pod moderátorským a režijním vedením Jiřího Vějdělka. Hlavními solisty jsou Hot Sisters a losangelský intertainer Chuck Wansley.