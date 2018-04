Skupina The Grandmothers Of Invention, spoluhráči fenomenálního Franka Zappy, potěší jeho české fanoušky 9. května v Lucerna Music Baru. Frank Zappa si udržel i více než 22 let po svém odchodu mezi českými fanoušky výjimečné postavení. Byl jednou z největších postav historie rockové hudby druhé poloviny 20. století a všichni, kteří prošli jeho skupinami a koncertními sestavami, jsou dodnes výraznými postavami hudební scény. Platí to i o členech skupiny The Grandmothers of Invention, která vystoupí s programem složeným výhradně ze Zappových skladeb.