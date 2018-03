Art Prize CMB

Galerie Českých center s AreaCreativa 42 a The Chemistry Gallery Vás zvou na výstavu ART PRIZE CBM „Forms And Matter Of The Wait“ Výstava děl držitelů ceny Carla Bonatto Minelli (CBM) v Galerii Českých center představí evropské a jednoho izraelského umělce v Praze. Českou republiku reprezentuje umělec Břetislav Malý. ART PRIZE CBM vznikla v roce 2010 jako vzpomínka na piemontského umělce Carla Bonatto Minelli (1855-1878). ART PRIZE CBM vznikla v roce 2011 jako vzpomínka na piemontského umělce Carla Bonatta Minella (1855–1878) s cílem podpořit současné umění se zvláštním přihlédnutím na mladou generaci. Soutěžní bienále již čtvrtého ročníku je určené pro malíře, sochaře, fotografy a umělce pracující s video artem či performancí a organizované kulturní asociací Area Creativa 42 v italském Turíně. Letošní téma zní „Formy a materiály očekávání“

