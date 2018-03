Dermacol Love Day - Havlíčkovy sady Praha

Nechte se hýčkat na druhém ročníku Dermacol LOVE DAY v pražské Grébovce! Čas lásky a tradičního líbání pod rozkvetlými stromy, to je První máj. A právě v tento den s námi oslavte 7. narozeniny Prima LOVE v duchu lásky, krásy, zábavy a odpočinku.

Dermacol LOVE DAY se i letos zaměří především na ženy, které si budou moci užít den plný hýčkání s celou svou rodinou. Nalíčíme vás neslíbatelnou rtěnkou, namalujeme nehty dlouhotrvajícím lakem a zabavíme atraktivními módními přehlídkami.

Hlavním tahákem je koncert populární slovenské skupiny NO NAME.

A nebude chybět ani program pro ty nejmenší, kteří se zabaví v My Little Pony dětské zóně, ve které bude i kreativní dílnička. V té si budou moci děti vytvořit vlastní pony doplňky jakou jsou křídla, roh jednorožce a další. Čeká je ale i speciální taneční vystoupení My Little Pony a školička, maminky se mohou těšit na exkluzivní módní přehlídku My Little Pony a další aktivity.

Dermacol LOVE DAY budou moderovat Eva Perkausová a David Gránský z TV Prima.

Na akci ochutnáte luxusní food produkty, zrelaxujete se v chill out zóně časopisu GLANC a užijete si vlasový styling a navíc získáte spoustu dárků. Zakoupená vstupenka je zároveň poukazem na dárek v minimální hodnotě 500 Kč. Jeho součástí je stylová růžová nákupní taška Dermacol, výrobek Dermacol z řady Body Love Program, poník My Little Pony, časopisy GLANC a Story a mnoho dalších překvapení.