Peříčkový týden 2018

1.4 a 2.4 doražte na stánek Pomozte dětem na Staroměstské náměstí. Budete si moct vyrobit originální placku nebo zakoupit hračky s Kuřetem na podporu sbírky. Také bude na podiu bohatý program velikonočních trhů a spousta zábavy.

Akcí na Staroměstském náměstí starrtujeme náš Peříčkový týden, během kterého nás můžete podpořit. Peříčkový týden je celorepubliková sbírková akce Pomozte dětem, která má za cíl pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem. Letos již potřetí v prvním dubnovém týdnu vyrazí do ulic měst dobrovolníci oblečení do žlutých triček s logem Kuřete a České televize z řad firemních partnerů, spolupracujících neziskových organizací a škol s našimi zapečetěnými kasičkami. Za minimální příspěvek 50 Kč do kasičky si od nich pořídíte originální peříčkovou brož. LONI JSME SPOLEČNĚ DOKÁZALI VYBRAT 631 966 KČ, PŘEKONÁME TO? POJĎTE DO TOHO S NÁMI!