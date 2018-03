The Rad Trads Mladí Ladí Jazz 2018

Vražedný rytmus, nakažlivé melodie a nálada – to je v kostce newyorská jazz-rock'n'rollová formace The Rad Trads. Se svou nezaměnitelnou punkovou energií se ovšem nebrání přesahům ani do blues či dalších žánrů.

Hudbou se hlavně baví a je to slyšet! Tady se nudit nebudete. Když The Rad Trads začínali v roce 2012, byli rádi za každý bar v New Yorku, který je nechal hrát jejich divoké čtyřhodinové sety, aby měli na nájem. Po šesti letech jsou někde úplně jinde. Každému klubu dominují se svou punk-rockovou energií, showmanstvím a čtyřmi zpěváky. Nová, v pořadí druhá deska vyjde letos na jaře. Už teď se nemůžeme dočkat, jakým kreativním směrem se se svou hudbou a zvukem na nové nahrávce vydali. Uši nastražte ve středu 11. dubna v Jazz Docku! Zdroj fotografie: oficiální facebook kapely