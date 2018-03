Vladivojna LaChia

4Trio je zkratka pro pětičlenné akustické čtyřtrio zpěvačky a skladatelky Vladivojny. Kapela s desetiletou tradicí je výjimečná svým svérázným a pestrým přístupem ke skladbám, které Vladivojna skládá jak sama pro sebe, tak také pro film a divadlo.

Součástí tohoto 4Tria jsou brilantní a zkušený kytarista Aleš Bajger, výrazná violoncellistka Terezie Kovalová, která Vladivojnu doprovází od svých šestnácti let, charismatická šansonová zpěvačka Sylvie Bee a nově také bubeník Luboš Pavlík. Vladivojna se svým 4riem hraje dynamickou nadžánrovou hudbu, ve které se snoubí křehká intimita s temperamentem a místy až brutální divokostí. To vše za výhradního doprovodu akustických nástrojů. Kapela je za dobu své existence natolik dobrodružným celkem, že se velmi ráda a nečekaně pouští během koncertů do odvážných improvizací od opery, fada až po zběsilý punk.