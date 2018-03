Indie folkové duo Wye Oak roste ve stínu slavnějších baltimorských souputníků Beach House, Future Islands nebo Lower Dens – intimní hudba Jenn Wasner a Andyho Stacka potřebuje na „dozrání“ prostě více času, ale pak vás nepustí. Kapela oznamuje pátou řadovku The Louder I Call, The Faster It Runs a po čtyřech letech se vrací i do Prahy. V MeetFactory zahrají ve čtvrtek 26. dubna.