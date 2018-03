"Kdybych měl vybrat dvě skladby, řekl bych, že možná "End End Has A Start" smíchané spolu s "In Dream".. prozradil basák Russell Leetch o pravděpodobném zvuku připravovaného alba britské indie kapely Editors.

Ti sice mají nahrané z budoucího desetisongového alba zatím pouze tři skladby, turné, na kterém svoji novinku představí už ale oznámili. A nás může těšit, že 6.dubna přijedou i do Prahy aby odehráli svůj premiérový koncert v MeetFactory. Birminghamští Editors, patří k nejúspěšnějším indie kapelám vůbec. Jejich debutové album The Back Roomm které bylo nominováno na Mercury Music Prize, přesáhlo 2 milióny prodejů a stalo se jedním ze nejvýznamnější britských hudebních exportů posledních let. Kapela vydala zatím pět studiových alb, přičemž to poslední, s názvem In Dream, spatřilo světlo světa v roce 2015. Nové album Editors by mělo vyjít v březnu 2018.