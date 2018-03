Dessa ve Futuru

Zpěvačka, rapperka, básnířka… a hlavně silná žena. Dessa. Od svého oslavovaného debutu „A Badly Broken Code“ z roku 2010 překonává opora indie hip hopového kolektivu Doomtree jeden milník za druhým.

Nečekaný úspěch desky „Parts Of Speech“ (2013) ji katapultoval do pozice, v níž vyprodá koncert v domovském Minneapolisu za 90 vteřin a londýnskou show za dva dny, letošní novinka „Chime“ ji patrně posune ještě dále – úvodní singl „Fire Drills“ dává tušit, že půjde o dosavadní vrchol kariéry Dessy. Z nedostatku jiných styčných bodů bývá Dessa popisována jako „průsečík mezi Ani DiFranco a Mos Defem,“ ale její záběr je mnohem širší: umí rozhýbat k prasknutí narvaný klub na rapové show a v dlouhých večerních šatech dokáže zaujmout vyprodanou koncertní síň v čele symfonického orchestru. Dessa se poprvé od roku 2015 vrací do Evropy na turné a stejně jako tenkrát i letos ji doprovodí její oblíbená souputnice Aby Wolf.