Awolnation v Roxy

Od posledního pražského koncertu amerických Awolnation uběhly více než tři roky. Kapela nyní chystá třetí studiovku Here Come The Runts a oznamuje připravované turné se zastávkou v Praze. 15. dubna vystoupí v klubu Roxy. Support: Eliza & The Bear. Zdroj fotografie: oficiální facebook Awolnation