Cory Henry MLADÍ LADÍ JAZZ 2018

Cory Henry And The Funk Apostles – TAKHLE FAKT MŮŽOU ZNÍT VARHANY? Etablovaný americký pianista, varhanní mág, zpěvák a skladatel Cory Henry, držitel tří Grammy, vystoupí vůbec poprvé v Česku se svým novým a ostře sledovaným projektem Cory Henry And The Funk Apostles! Coryho Henryho můžete znát třeba z fenomenální brooklynské formace Snarky Puppy nebo jako spoluhráče Bruce Springsteena, P. Diddyho, Kenny Garretta nebo The Roots.