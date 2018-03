Emma Drobná Coca Cola TOUR 2018

Emma Drobná stihla po vítězství v SuperStar dobýt žebříčky rádiových hitparád s debutovým singlem Smile, následně zabodovat na Slovensku i v Čechách s druhým singlem Words a vydat debutový album You Should Know. Ten představí fanouškům naživo na svém prvním koncertním turné. V Lucerna Music Baru se představí v pondělí 30. dubna.