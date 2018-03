J.A.R. v Lucerně

Mohlo by vás zajímat, jak po skoro třech desítkách let od založení funguje kapela J.A.R. a zdalipak je možné, aby dokázala své fanoušky a posluchače ještě něčím překvapit. Odpověď je překvapivě jednoduchá – na novém albu Eskalace dobra, které vyšlo v březnu 2017, se to stalo.

JAR se prostě rozhodli hodit umění tak trochu za hlavu a našlapat tam pořádný nářez. Překvapivé změny stylu během písní, osobité a lety vyzrálé hlasy všech tří zpěváků, špičkové instrumentální výkony a vynikající produkce uštědřily klasickému funkovému pojetí JAR nový impuls. Jedenáct zbrusu nových skladeb a několik tajných, na obalu neoznačených, bonusů, vás provede inovativním a jak se patří ironickým a tajemným světem jedné z nejoriginálnějších českých kapel.