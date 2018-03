Horace Andy s Dub Asante Band v Lucerně

Po dlouhých deseti letech v Praze znovu vystoupí Horace Andy! Tento jedinečný jamajský zpěvák s nenapodobitelným hlasem a charisma nazpíval první singl už v roce 1967. Brzy poté se začátkem 70. let stal hvězdou kultovního kingstonského labelu Studio One, kde vznikly jeho nesmrtelné hity Skylarking, See a Man’s Face, Fever nebo Mr. Bassie. Svůj originální projev neztratil ani v osmdesátých letech, naopak díky svému albu Dance Hall Stylee se stal jedním z respektovaných pionýrů nově vznikajícího jamajského žánru.

V roce 1985 se s manželkou přestěhovali do Velké Británie, a tak začal vedle jamajských producentů spolupracovat i s těmi, co už v Anglii měli základnu. Zejména kultovní zvukoví kouzelníci Jah Shaka a Mad Professor s ním natočili několik parádních nahrávek a otevřeli mu dveře do britské soundsystémové komunity. Od roku 1990 navíc úzce spolupracuje s bristolskou triphopovou kapelou Massive Attack, kde je v podstatě regulérním členem. Objevil se celkem na pěti jejich albech a je i pravidelným hostem všech turné. Vedle toho ale stále cestuje po světě i se svou vlastní britskou kapelou Dub Asante, s kterou přiletí po deseti letech i k nám!