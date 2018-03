Freak Power v Lucerna Music Bar

Kultovní Freak Power dorazí po letech do Prahy! Partička, která v devadesátých letech s celosvětovým úspěchem namíchala originální koktejl popu, rocku, funku, acid house, acid jazzu a trip hopu, zamíří v dubnu do Lucerna Music Baru. Naváže tak na vzájemné sympatie z let minulých.

V čele s nepřehlédnutelným charismatickým trombonistou a zpěvákem Ashley Slaterem oslnili již v roce 2008 svým setem na velkolepém narozeninovém koncertu s Monkey Business, o rok později vystoupili s velkým úspěchem spolu s Mobym na Sázavafestu. Extravagantní frontman Ashley Slater, vynikající muzikant a showman, v soukromí jinak příjemný a překvapivě skromný muž, má za sebou spolupráci s Monkey Business i na producentském poli. Do Prahy přijedou Freak Power v sestavě: Ashley Slater zpěv a trombon, Dale Davis na basu, Tony Remy s kytarou, Carly Bryant u kláves, Adam Bushell na bicí a doprovodných vokálů se zhostí dámy Kate Cameron a Nicola Bright-Thomas.