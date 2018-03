Avatar v Lucerně

Historie ukázala, že co vznikne v Göteborgu, to stojí za to. Nejinak je tomu v případě metalové party kolem Johannese Michaela Gustafa Eckerströma. Živelná kapela s řvoucím hororovým frontmanem v podobě klauna vás uhrane! Energický koncert nenechá nikoho v klidu a zároveň si také vychutnáte opravdu kvalitní a jedinečnou muziku od skvělých muzikantů, kteří jsou součástí Avatar.

Svou šestou studiovku Feathers & Flesh parta vydala letos na jaře a už se těší, až vám ji představí společně s novými singly live ve světovém turné! Zastávka pro Českou republiku proběhne 2. dubna v Lucerna Music Baru. Chystá se velkolepá metalovo cirkusová scéna! Tak si tento vskutku prvotřídní výkon šílených Švédů nenechte ujít, bude to zážitek! Předkapely koncertu budou Old Kerry McKee a Hellzapoppin.