God Is An Astronaut v Praze

Jedno z nejvýraznějších jmen post-rockové scény, irská parta God Is An Astronaut, míří do Prahy a 2. května v Meetfactory představí své zbrusu nové album ‘Epitaph‘. Už od svého založení před 16 lety patří projekt dvojčat Nielse a Torstena Kinsellových doplněný dlouholetým bubeníkem Lloydem Hanneyem mezi přední instrumentální skupiny. Svoje výsadní postavení i srdce tisíců fanoušků si získali svým nezaměnitelným stylem - fúzí rockové instrumentace s éterickým a emocionálním zvukem, úchvatnou dynamikou a ohromující melodií.

Irský reprezentant showcaseového festivalu Eurosonic 2012 je také známý velkolepou audiovizuální show, která nebude chybět ani na pražském koncertu. God Is An Astronaut přivezou do Prahy silně atmosférickou a emotivní devátou desku ‘Epitaph‘, která vychází dekádu a půl od jejich debutu ‘The End Of The Beginning’. První počin u renomovaného labelu Napalm Records vyjde 27. dubna 2018. Fanoušci možná očekávají návaznost na desku ‘Helios | Erebus‘ z roku 2015, ale nebude tomu tak. Změna směru kapely byla nevyhnutelná kvůli životním tragédiím, které se dotkly blízké rodiny kapely.

Tato deska s její stylovou a bohatou hudební texturou má ve svých stavebních kamenech odkazy na minulost, která vás v kombinaci se současnými zkušenostmi vtáhne do něčeho, co by mohlo být definované jako hudba budoucnosti. Autorem melancholického coveru je francouzský umělec Fursy Teyssier. Na desce se podílel i bývalý klávesista Jamie Dean.