Lakomá barka

Veselá i poučná pohádková klasika o špatných lidských vlastnostech pro děti i dospělé.

Ve vesnici Dejvice žili samí lakomí lidé. Nejlakomější však byla Barka, která schovávala slupky od buřtů, šila z nich záclony a pro korunu by si nechala koleno vrtat.Pracovala jako posluhovačka na faře. Když jednou velebný pán navrhnul, že by jednoho jejich čuníka mohli dát učiteli, který má doma plno hladových krků, nechtěla o tom Barka ani slyšet. Co všechno musela kvůli své lakotě vytrpět? Čím vším si musela celá vesnice projít?