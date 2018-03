Úniková hra - Obchodní centrum Novodvorská Plaza

Vyřešte záhadu zamčeného pokoje!

Úniková místnost je jedinečná týmová hra pro partu kamarádů nebo kolegů, při které se neobejdete bez vzájemné komunikace, logického myšlení a vnímání detailů okolo vás. Hlavním cílem celé hry je rozluštit záhadu zamčeného pokoje v časovém limitu 45 minut. Toho dosáhnete vyřešením sérií hádanek, hlavolamů a rébusů. Nebudete potřebovat žádné speciální dovednosti, ani fyzickou zdatnost. Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie (v případě dětí do 15 let je nutná přítomnost minimálně jedné osoby starší 18 let).

PŘÍBĚH: Před pár dny jste se dozvěděli o náhlém úmrtí vašeho pradědečka Alfreda. Alfred pocházel z velmi početné rodiny, které, kromě svého majetku, odkázal i velký rodinný poklad. Protože to ale byl velký srandista a vtipálek, rozhodl se vás naposledy trochu potrápit a poklad schoval na neznámé místo. Aby vám hledání alespoň trochu usnadnil, zanechal vám několik indicií. Jestli je najdete a využijete už je pouze na vás. Pokud se vám poklad nepodaří nalézt do 45 minut, dostanou šanci další příbuzní a pro vás bude poklad navždy ztracen.