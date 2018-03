Graviti festival v Arkádách v Praze

Již ve čtvrtek 29.3.2018 před Velikonočními svátky se můžete těšit na speciální jarní edici populárního Gravity Festivalu.

Headlinerem jarní edice je švédská dvojka Dada Life. Ti se po více jak třech letech vrací do Prahy, aby představili svou unikátní show. Dalším zajímavým jménem je francouzský producent Malaa. Jeho hudbu zná celý svět, jeho identitu nikdo. Vše co o něm víme je, že pochází z Paříže a patří do formace Pardon My French. V této jarní edici se na Arkádách představí také holandská star Dyro. Ten po boku Hardwella vystoupal až na samotný vrchol. Jeho sety se nevyhnuly snad žádnému koutu světa a i u nás se těší velké popularitě.

Dalším jménem skládačky je estonský Madison Mars, kterého znáte např. z labelu Don Diabla - Hexagon. Jeho hity za loňský rok nastřádaly přes 50mil poslechů. Tento speciální díl Gravity není vyjímečný jen svým datem, ale taky setem Dirtcaps & Maneneho a jejich prvním společným vystoupením. Dirtcaps již vystupovali na největších světových festivalech a nyní se ve speciálním setu představí i u nás. A letos jsme si dali opravdu záležet, závěrečný set odehraje britský sympaťák Ben Nicky.