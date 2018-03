Debata se skauty, kteří pomáhali v Afghánistánu

Afghánistán. Země, kde už se 40 let bezmála nepřetržitě válčí, kterou zčásti kontrolují obávaní bojovníci Tálibánu a ze které pochází 90% světové produkce opia. Současně ale země, kde přes 30 milionů lidí žije svůj život se svými sny – chtějí se vzdělávat, sportovat, žít zdravě, v bezpečí vychovávat své děti. Partička kluků trénuje parkour, holky se učí skejtovat, Kábul dokonce má svého vlastního Bruce Lee.

Dva čeští skauti pomáhali v Afghánistánu v rámci programů Člověka v tísni, který v zemi působí už 16 let a pomohl více než milionu lidí postavit se na vlastní nohy a vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby. Co taková práce obnáší a jak se žije v zemi, kde si pokračující boje vyžádají každý rok 3,5 tisíce životů? Jak jim pomohla skautská zkušenost se připravit a které dovednosti využili? Museli v noci držet hlídky a co měli s sebou v KPZ? O své zážitky se podělí Jaroslav Petřík – Australan, koordinátor mise Člověka v tísni v Afghánistánu a Mongolsku, a Matouš Bořkovec, bývalý manažer vzdělávacích programů v zemi. K ochutnání budou pravé afghánské rozinky a autor(ka) nejlepšího dotazu získá pravý afghánský šátek.