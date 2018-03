Aleš Palán a Jan Šibík: Raději zešílet v divočině

Zveme Vás na uvedení knihy o šumavských samotářích.

Někteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v maringotkách či na horských samotách. K některým se dá dojet autem, k dalším se musí pěšky. Šumavští poustevníci, samotáři, jejichž názory a životy se nepodobají vůbec ničemu, co znáte.

Osm rozhovorů, které s lidmi žijícími dlouhodobě mimo civilizaci vedl spisovatel Aleš Palán, přináší pohled do světa, o jehož existenci nic nevíme. Setkáváme se zde s divokými zvířaty, krutými zimami, dokonce s přízraky. Smyslem knihy, doplněné fotografiemi Jana Šibíka (Czech Press Photo, Golden Prisma Award), je ponor do tajuplných zákoutí krajiny, ale i lidské duše. Do dlouhodobé samoty a odloučenosti, do paralelního světa, který tomu našemu klade velmi znepokojující otázky.