The Internet v Praze

Praha, 13. března 2018 – Kalifornská neo-soulová a R&B kapela The Internet zahraje poprvé v České republice - 10. července její sametové písně rozhoupou pražský Lucerna Music Bar. Pětičlennou formaci založili v roce 2011 Syd tha Kyd a Matt Martians, bývalí členové známého hip hopového uskupení Odd Future, v jehož čele stojí Tyler, the Creator. The Internet patří k předním zástupcům mladé rapové, jazzové, R&B a elektronické scény v Los Angeles, která se v poslední době dostala do povědomí díky jménům jako Flying Lotus, Kamasi Washington, Kendrick Lamar nebo Thundercat. The Internet získali za svoji třetí desku Ego Death, která se umístila v Top Ten žánrové hitparády, nominaci na Grammy v kategorii Best Urban Contemporary Album. Zpěvačka Syd tha Kid, nebo zkráceně Syd, jejíž hlas propůjčuje skladbám The Internet sametový, smyslný nádech, se sama naučila nahrávat a produkovat hudbu ve svých patnácti letech, odmala také psala písničky. Ve formaci Odd Future se stala DJ a producentkou. S Mattem, který produkuje a hraje na klávesy, se původně potkala v roce 2008 virtuálně díky Myspace. Osobně pak o tři roky později, kdy vydali první společné album Purple Naked Ladies (na značce Odd Future Records) a o rok později desku Feel Good. Název vznikl vlastně jako žert, inspirován reakcí rappera Left Braina na otravnou novinářskou otázku “Odkud je?”. “Z internetu”, zněla odpověď, která Syd pobavila a převzala ji jako jméno svého nového bočního projektu v rámci Odd Future. The Internet v současné době připravují svoji čtvrtou desku a zároveň nedávno jednotliví hudebníci natočili svá sólová alba.