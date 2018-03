Music workshop pro děti - Jaké je to hrát v kapele?

Jaké je to hrát v kapele? Proč každá kapela potřebuje basáka a jakou roli má bubeník? Co je to rytmus? Zveme všechny děti, co hudbu prožívají a muzika je baví, na sobotní music workshop.

Během programu se děti:

seznámí a přijdou do styku s řadou hudebních nástrojů,

pochopí význam a úlohu jednotlivých hudebních nástrojů v kapele,

zkusí si, jaké je to v kapele hrát - držet rytmus, poslouchat spoluhráče, spolupracovat,

dostanou řadu podnětů, které mohou vyvolat jejich širší zájem o hudební prostředí,

Music workshop vede Jan Rýznar, aktivní muzikant (saxofon) a učitel ZUŠ (dále dětské projekty Bylo nás pět, Divadélko Kůzle). Music workshop pořádá Nadační fond The Music FunDation. Posláním fondu je podpora hudebního vzdělávání a aktivního přístupu k hudbě.