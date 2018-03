Vladimír Škoda: Mysterium Cosmograficum

Výstava francouzského sochaře českého původu (narozen roku 1942 v Praze, odešel studovat do Paříže v roce 1968) je připravena jako celek pro Museum Kampa a Trojský zámek GHMP. Kurátorkou výstavy a autorkou textu je Miroslava Hajek. Expozice je inspirována spisem Johannese Keplera Harmonices mundi z roku 1619 a fyzikálními harmoniemi těles. Jednotlivé prostory charakterizují jejich názvy Od atomu k hvězdné klenbě, Sférická geometrie a Kosmické vlnění. V Trojském zámku doplní výstavu instalace Božská substance. Skrze astronomické téma se návštěvník setká s pracemi Vladimíra Škody od první poloviny sedmdesátých let do současnosti z různých charakteristických materiálů – drátů, měděného plechu, rozličně upravené oceli, pozlacené, leštěné, patinované, kované, nerezové. K výstavě vychází dvoudílný katalog.