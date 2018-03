Víkend: Vydutá veduta

Vejděme do Benátek, prostoru moře a města, do houpavé krajiny lodí a lidí. Pod rukama se vzedmou stěny, sloupy i život a vše vyzvedneme do trojrozměrnosti. Víkendová dílna pro děti (6–13 let) Cena: 90 Kč / os. Rezervace: ssueduc@ngprague.cz, tel. 233 081 720