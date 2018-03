Leonardium

Přijďte rozvíjet svou tvořivost, hravost a fantazii díky mnoha zvukovým, optickým a kinetickým nástrojům vytvořeným na základě fantazie a plánků mistra Leonarda da Vinci.

Trámy Galerie Malostranské besedy dostaly nový kabát, aby jejich návštěvníci mohli pronikat do tajů nevšední interaktivní výstavy inspirované odkazem malíře, sochaře, architekta, přírodovědce, hudebníka, spisovatele, vynálezce a konstruktéra Leonarda da Vinci. Neopisujte dané pravdy. Staňte se Leonardem da Vinci a vžijte se do kůže vynálezce, který se nechá inspirovat vším, co kolem sebe vidí.

Budete se bavit a přitom poznávat. Program atraktivní výstavy dává nejen dětem šanci ponořit se do říše da Vinciho vynálezů, umění a vědecké práce. Malí i větší návštěvníci se budou moci vypravit také do světa fantazie v prostoru ke hraní, který umělecky a imaginativně interpretuje Leonardovu mysl.