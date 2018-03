The Xcerts v praze

The XCERTS, rocková kapela založena již před sedmnácti lety tehdy třináctiletými Murray Macleodem a Jordan Smithem po seznámení se v kanceláři ředitele základní školy v Aberdeenu, a později doplněna o bubeníka Ross McTaggarta, přijíždí na první sólový koncert do Prahy. Kapela, která v Praze vystoupila již jako předskokan Nothing But Thieves nebo You Me at Six, v sobotu 28. dubna na strahovské Sedmičce představí své čtvrté album Hold on to Your Heart.