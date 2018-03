Běh pro kuře 2018

Přijďte svým během podpořit znevýhodněné děti ve spolupráci s NROS a Českou televizí. Běh pro děti je celodenní akce zaměřená na všechny věkové kategorie. Čeká vás nabitý program plný zábavy, koncertů a známých osobností Trasa běhu je směrována přes oboru Hvězda, která se nachází nedaleko centra Prahy.

Začátek akce je stanoven na 11 hodinu. Pro účastníky jsou připraveny dva běhy. Běh pro nejmenší od 14 hodin a hlavní večerní běh od 20:40. Na trase na vás budou čekat speciální zóny, na nichž si užijete zábavu. A to nejen malí účastníci, ale i ti velcí. Na místě budou i stánky s občerstvením, doprovodným zbožím a charitativními předměty. Během doprovodného programu vystoupí i celá řada celebrit jako např. Miro Žbirka Akce funguje na principu solidarity a dárcovství. Každý účastník přispěje částkou ve formě vstupného, které je v předprodeji 390 Kč, na místě 490 Kč.

Cílem akce je vybrat co nejvíce peněz, které poputují právě do nadace. Tato akce je dokonalým spojením zdravého pohybu, skvělé zábavy a pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Setkáte se zde se zajímavými lidmi a odnesete si zážitek na celý život. Akce se můžete účastnit s celou rodinou i přáteli.