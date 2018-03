Co na světě mám rád

Komornější a částečně improvizované představení Jiřího Suchého a Jitky Molavcové určené příznivcům divadla Semafor

3. dubna 2013 se uskutečnil nový typ představení, určený divákům, kteří mají rádi jazzovou hudbu, divákům, kteří si mají chuť popovídat s protagonisty večera (bude to Jitka Molavcová a Jiří Suchý) a podstoupit exkurzi do minulých časů, při níž bude nápomocná projekce neobyčejných fotografií, zaposlouchat se do mistrovského piana Jakuba Šafra a strávit večer plný nepředvídaných okamžiků, protože tu bude vládnout duch improvizace a tak nikdo netuší, co se vlastně všechno semele.