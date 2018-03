Workshop s bboy legendou Roxritem

Americký bboy se před pár dny stal prvním tanečníkem, který dosáhl neuvěřitelné mety – 100 vyhraných turnajů. V neděli 11. března povede breakový workshop v Praze. Už tento víkend 9.-11. března se v Praze uskuteční bboy akce světového formátu. Na zimní edici festivalu The Legits Blast se ve třech různých kategoriích utkají tanečníci z 30 zemí světa.

Kromě toho se budou moct zájemci učit na workshopech od těch nejlepších. Workshop s Roxritem Americký bboy Roxrite bude mít vlastní workshop v neděli 11. března od 10.30 hodin. Roxrite je aktuálně na evropské tour společně s hvězdnou crew Red Bull BC One All Stars a Praha bude jejich poslední zastávkou. Tento legendární tanečník před pár dny dosáhl historické mety – na Checkmate battlu v Salzburgu získal 100. vítězství v kariéře, což se před ním nepovedlo žádnému bboyovi v historii. Kdo je Roxrite? Omar Delgado aka b-boy Roxrite emigroval do Spojených států z Mexika. Breakovat začal s místními bboys už ve 12 letech. Od té doby zasvětil svůj život tanci a vybudoval si pověst jednoho z nejsilnějších účastníků v nejvyšších patrech mezinárodních battlů. Už více než 20 let inspiruje tanečníky po celém světě čistým provedením pohybů a dokonalými freeze kombinacemi.