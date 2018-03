Výcvik v oblasti kojeneckých vývojových pohybů a psychologie porodu

Profesionální výcvik s přední americkou terapeutkou Ellynne Skove v oblasti vývojových pohybů a jógy pro miminka. Výcvik ocení profesionálové pracující v oblastech dětského zdraví a ošetřovatelství, ergoterapie, práce s tělem, taneční a pohybové terapie, jógy, psychologie, kraniosakrální terapie, psychologie porodu a pediatrie.

4 denní intenzivní výcvik se skládá ze dvou stupňů. V prvním stupni se zaměříme na práci s dětmi od jejich narození až do období batolete, přičemž pozornost zaměříme především na dětský anatomický vývoj a na čas, kdy leží na bříšku. V druhém stupni se potom budeme zabývat dětmi, které jsou již mobilní a to od doby, kdy se plazí, přes sezení, stavění se na nohy a chůzi.

Výcvik umožňuje získat zkušenosti a znalosti kojeneckých vývojových pohybových vzorců, principů prenatální psychologie a psychologie porodu a zdraví, pozorovací schopnosti a veškeré dovednosti pro začlenění této práce do vlastní odborné praxe.

Budeme zkoumat vlastní vývojové pohyby, učit se prostřednictvím všech úrovní mozku a všemi smysly. K výuce využijeme také video-záznam ukázkové hodiny a budeme pracovat i se skutečnými dětmi, které nás přijdou v určité části výcviku navštívit. Všichni účastníci obdrží výukový manuál, stejně jako certifikát o absolvování.

Účastníci by měli pracovat přímo s dětmi nebo mít titul odpovídající profesi v této oblasti.

Výcvik je intenzivní (sobota – úterý 9:30 – 18h). Možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.

Ellynne Skove MA, LCAT, DTR-BC, NCC, RPP je certifikovanou pohybovou terapeutkou, která se zaměřuje především na prenatální psychologii a psychologii porodu. Ve své práci spojuje dynamickou anatomii a práci s vývojovými pohyby, Body mind centering, polaritní terapii a tanečně pohybovou terapii. Působí jako špičková odbornice a terapeutka v USA. Práci s tělem, myslí a duchem se věnuje již přes 30 let. Je zakladatelkou a ředitelkou organizace GoGo Babies a True North Wellness, kde pracuje s rodinami i jednotlivci a to nemluvňaty, dětmi i dospělými.

Na základě svých zkušeností vyvinula a zavedla do škol mnoho programů pohybové terapie. V posledních letech se zaměřuje na psychologii porodu. Ve své práci se věnuje přípravě na početí, vědomému rodičovství, rodinám s dětmi do 3 let a dospělým s nezpracovanými porodními tématy.