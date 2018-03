Návštěvy u pana Greena

Legrační, dojímající příběh lásky a odpouštění.

Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě generace, a co začíná jako komedie kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vztahy a odhalují tajemství.