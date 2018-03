Výstavní projekt prezentující výběr z prací předních českých malířů mladší a střední generace sleduje spínače lidských emocí, punkta, místa, která se prolamují do lidského vnímání a jsou momentem znejistění, s nímž rezonují. Jaké jsou strategie obrazu v tomto směru? Jaké jistoty autoři podlamují a proč má vůbec současná malba ambici diváka iritovat? Tyto otázky se pokusí zpřítomnit, poodhalit a naznačit výstava Mechanismy imaginace.

Realita se nemění, co se mění, je citlivost vůči ní (možná stupně citlivosti). Právě tento princip má transformační povahu odrážející se v jazyce současné malby, která se nezříká zobrazení, ale nechává diváka přemýšlet o tom, na co se v samotném zobrazení skutečně zaměřuje, co chce zobrazit a zobrazením zpřítomnit. Při „zobrazování“ zároveň reflektuje, interpretuje či ironizuje reprodukční média, procesy prázdného reprodukování, které pouze recyklují a kosmeticky dotváří svět novodobých rájů, ikon a idolů. Jakýkoliv obraz lze dnes vyrobit na zakázku objednavatele digitální manipulací. Tím se ovšem otevírá prostor pro podvracení tohoto způsobu výroby obrazů a jejich cynické konzumace…