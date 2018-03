1. a 2. čtvrfinále Superligy mužů: FbŠ Bohemians x Sparta Praha

Již tento březnový víkend, přesněji 10. a 11. března nás čekají první dvě kola play off Tipsport Superligy mužů! Naším soupeřem není nikdy jiný, než rival ACEMA Sparta Praha!

V posledním zápase základní části cestovali hráči Bohemians do Ústí nad Labem. Poslední tým Superligové tabulky byl na klokany sice připravený, ale svou porážku odvrátit nedokázal. Velmi pěkný výkon předvedl Daniel Cabejšek, který v zápase zaznamenal hattrick a k němu i dvě asistence. Celkově klokani porazili Ústí 8:2 a vyhráli tak čtvrtý zápas v řadě.

Nyní už však všichni vyhlížejí první zápasy play off. V nich se střetneme s pražským rivalem ACEMA Sparta Praha! Hned na úvod se tedy dají očekávat velmi vypjaté zápasy! Se Spartou se nám zatím v této sezoně dařilo. Nejprve jsme se utkali v 6. kole, kdy slavila Bohemka výhru 8:6. Další zápas v 18. kole jsme pak ovládli v prodloužení 5:4.

Základní část je tak úspěšně za námi. Nejlepším hráčem Bohemians, z pohledu bodů, je David Šimek s 58 body za 32 branek a 26 asistencí.



Přijďte podpořit naše hráče a nezapomeňte na klubové barvy! Zelená lavina musí zaplnit tribuny! Vaše podpora bude nesmírně důležitá.

Buďte součástí tažením play-off a pomozte našemu týmu k premiérové účasti v semifinále.

Během zápasů se můžete těšit na skvělý přestávkový program, fanshop a nezapomenutelnou atmosféru bojů v play off!!

Vstupné zůstává stejné, jako v sezoně! Základní vstupné činí 50,- Kč, děti do 15ti let platí 30,- Kč.



Aréna Sparta, Podvinný mlýn 2131/11

Sobota 10.3.2018 17:00 - FBŠ Bohemians x Sparta Praha

Neděle 11.3.2018 17:00 - FBŠ Bohemians x Sparta Praha